Генерал в отставке Петр Павел победил на выборах президента Чехии

По результатам 2-го тура голосования президентом Чехии стал генерал в отставке Петр Павел, передает РБК.

Новый лидер дал обещание, что политика страны станет более предсказуемой и будет взят курс на укрепление связей с Западом.

За 61-летнего Петера Павела проголосовало 57,52% избирателей. За его соперника, бывшего чешского премьера Андрея Бабиша, проголосовало 42,47%.

Эти результаты не окончательны, они будут еще уточняться, но Петер Павел уже принимает поздравления.

Новоизбранный президент Чехии проводил предвыборную кампанию с лозунгом «Вернем порядок и мир». Он ратует за прекращение хаоса и популизма и возвращение в политику строгих правил. По мнению Павела, это позволит завоевать авторитет союзников.