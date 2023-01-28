Экс-супруг Памелы Андерсон, за которым она была замужем 12 дней, завещал звезде 10 млн. долларов

55-летняя звезда Голливуда получит в наследство крупную сумму: бывший муж указал ее в своем завещании.

Звезда «Спасателей Малибу» шесть раз была замужем, причем за одного из супругов - Рика Саломона - выходила дважды. А четвертым избранником актрисы стал 77-летний кинопродюсер Джон Питерс, сообщает Космополитен.

Влюбленные поженились в 2020-м, но через 12 дней развелись. Но, несмотря на скоротечность брака, Джон решил оставить Памеле наследство: кинопродюсер завещал 10 миллионов долларов.

«Я буду любить Памелу всегда, она навсегда будет в моем сердце. Да, я оставляю ей в завещании 10 миллионов долларов. Она об этом ничего не знает», — признался Джон в интервью американским СМИ.

Джон и Пэм были знакомы еще на заре карьеры Андерсон в особняке Playboy, когда она только перебралась в Америку из Канады.

Продюсер тогда ухаживал за блондинкой, заваливал ее дорогими подарками. Тогда серьезных отношений у пары не вышло, а в 2020-м они решили все начать с начала.