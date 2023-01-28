Генерал Петр Павел победил на выборах президента Чехии

Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии. Он сменит Милоша Земана, занимавшего этот пост с 2013 года. В 16:30 по местному времени (18:30 мск) было подсчитано 99,7% голосов.

В Чехии завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Генерал в отставке Петр Павел и бывший премьер-министр Андрей Бабиш боролись за высший пост в государстве.

По данным Ceska Televize, Павел победил на выборах с 58,24% голосов против 41,75% у Бабиша.

Петр Павел в прошлом был начальником генерального штаба чешской армии и главой военного комитета НАТО. До Бархатной революции он принадлежал к Коммунистической партии Чехословакии.

Как кандидат в президенты Павел однозначно поддерживал прозападное направление внешней политики Чехии. Он подчеркнул необходимость сохранения поддержки Украины.

"Мой девиз - сотрудничество, порядочность и нормальное общение. Я думаю, это то, чего нам не хватало в последние годы", — сказал он после голосования в пятницу.

В последние несколько десятков часов перед голосованием кампания стала очень жестокой . Хотя и не из-за самих кандидатов.

Сначала Андрей Бабиш получил письмо с угрозами, а его жена получила конверт с пулями. В четверг утром в чешском сегменте интернета появился сайт, похожий на сайт генерала Павела.

Там появилась запись, что генерал Павел умер. Когда эти сообщения были всячески опровергнуты, некоторые чехи получили сообщения о том, что генерал находится в коме.