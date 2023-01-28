Посол в Берлине Просор назвал причины, по которым Израиль помогает Украине тайно

Израиль негласно оказывает помощь Украине в гораздо больших масштабах, чем это принято считать, уверяет посол страны в Германии Рон Просор. Он объясняет, что на это есть две основные причины.

Уже в начале конфликта Владимир Зеленский запросил у Израиля передачу систем ПВО "елезный купол". Правительство в Иерусалиме отказывается, аргументируя это тем, что оно должно поддерживать хорошие отношения с Россией, которая взамен останавливает агрессивные действия Ирана против Израиля.

Однако в ноябре прошлого года Иерусалим решил помочь и разрешил странам НАТО безвозмездно передавать военную технику, содержащую израильские компоненты.

В настоящее время, как говорит посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью Ostthuringer Zeitung, Израиль "негласно" оказывает помощь Украине в гораздо больших масштабах, чем это принято считать.

The Moscow Times указывает, что Израиль официально лишь подтверждает гуманитарную поддержку Киева, воздерживаясь от поставок оружия, несмотря на просьбы украинского президента и давление со стороны американской администрации.

По словам Просора, это только часть помощи, поскольку "израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан, в том числе иранских беспилотников и ракет, которые Россия использует в Украине".

Он признал, что Израиль не может полностью перекрыть поток иранских беспилотников или перейти на открытую военную помощь.

"Это не так просто. Русские в Сирии. Кроме того, у нас в России большая еврейская община. Это две основные причины, по которым мы сохраняем конфиденциальность", — сказал Просор.