Во Владикавказе отменен концерт украинского исполнителя Миши Марвина

Певец сначала поддержал Украину и покинул Россию, но потом решил вернуться. Земляки его захейтили, но и российские поклонники встретили настороженно.

Концерт Михаила Решетняка, которого публика знает, как Мишу Марвина, был запланирован во Владикавказе на 25 марта. Он должен был пройти в ресторане «Торне» столицы Северной Осетии, сообщает Рамблер.

Но, как уточняют «Аргументы и Факты», инициативная группа обратилась к властям республики с просьбой отменить выступление певца.

Артист в прошлом году уехал из России, чтобы поддержать позицию Украины, где родился. Михаил тогда заявил, что расторгает контракт с российским лейблом Black Star Inc. Марвину, соответственно, запретили использование сценического имени и ряда известных композиций.

Но 15 сентября исполнитель представил публике трек «Porn» под своим старым именем. Марвин вернулся в Россию и в Black Star, он также удалил из соцсетей прежние посты в поддержку Украины.

Этот демарш звезды вызвал шквал хейта его соотечественников. Но и российская публика приняла возвращение Михаила настороженно.

Ранее коллеги Марвина заявляли, что он не собирается приезжать в Россию.