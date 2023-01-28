RAND Сorporation назвал четыре шага для завершения конфликта на Украине

Центр RAND Сorporation в США провел исследование и сделал вывод, что у США есть четыре шага, для того, чтобы избежать затягивания конфликта на Украине.

США обязаны убедить Киев сесть за стол переговоров с Москвой, а для этого понадобиться указать конкретные объемы возможной помощи, после которых лимит будет исчерпан.

США обязаны взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.

НАТО придется отказаться от приема Украины в члены организации и обеспечить ее нейтралитет.

США и другие западные государства должны предоставить условия для смягчения санкций против России.