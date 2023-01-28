Правила пользования смартфоном в морозную погоду зимой

Из-за низких температур смартфон может плохо держать заряд. Неудивительно, если при разговоре в холодную, снежную, морозную погоду устройство внезапно выключится в самый неподходящий момент.

Несколько советов по использованию смартфона в зимнюю погоду для сохранения заряда батареи.

Не нужно держать устройство в сумке или рюкзаке при минусовых температурах. Телефон лучше положить во внутренний карман куртки или пальто.

На холоде надо стараться избегать общения по телефону, или оно должно быть очень коротким.

При отключении смартфон надо сразу прятать в тепло.

Не рекомендуется заряжать гаджет перед уходом из дома или подключать к зарядному устройству сразу после возвращения с улицы.

К зарядке можно приступать, когда смартфон прогреется до комнатной температуры.