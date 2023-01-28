Генерал США Майк Минихан: В 2025 году начнется широкомасштабная война с Китаем

По словам одного из генералов ВВС США Майка Минихана, США и Китай, вероятно, начнут войну в 2025 году.

Такие выводы можно сделать из служебной записки, которую передал подчиненным ему офицерам. До документа добрались журналисты NBC News.

Генерал Минихан считает, что ряд обстоятельств, которые придаст смелости председателю КНР Си Цзиньпину приведут к войне. По его словам, это может произойти в 2025 г.

Минихан считает, что, поскольку и Тайваню, и Соединенным Штатам предстоят президентские выборы 2024 года, внимание в США будет "рассеяно", и председатель Китая Си Цзиньпин получит возможность действовать на Тайване.

Записка адресована всем командирам подразделений ВВС США. В нем генерал поручил своим подчиненным к концу февраля представить отчет о подготовке к широкомасштабной войне с Китаем.

Это первое заявление подобного военачальника и редкий случай, когда высокопоставленный офицер так ясно намекнул, что США ответят на китайское нападение на Тайвань. Однако это не официальный документ.

"Это подлинная внутренняя служебная записка генерала Минихана его командным группам. Его приказ основан на прошлогодней фундаментальной работе Командования воздушной мобильности по подготовке ВВС к возможнму будущему конфликт", — читаем мы в статье NBC.