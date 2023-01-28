Простые правила, выполняя которые можно все успеть, даже если времени в обрез

Жизнь современного человека проходит в бешеном темпе. Успеть все порой просто невозможно. Дел так много, что 24 часов в сутки катастрофически не хватает.

Простые советы помогут организовать день так, чтобы времени хватало на все.

Режим дня

Разбивая день на временные блоки, нужно в каждый из блоков совершать именно те действия, которые запланированы. Выделить четкие временные промежутки на завтрак, уборку, чтение книги, магазин, душ, беседу с другом и так далее.

Ранний подъем

Увеличить день на целый час помогает ранний подъем. К этому себя надо приучить постепенно. За этот час можно переделать кучу дел, на которые не хватало времени днем.

Исключить отвлекающие факторы

Во время выполнения конкретной задачи не нужно делать ничего лишнего, отбросить все и сосредоточиться на работе (звонки, соцсети, разговоры, разглядывание пейзажа в окне). Тогда за короткий промежуток можно успеть гораздо больше.

Самое сложное вначале

Начинать со сложных, неприятных дел и заканчивать простыми и легкими. Тогда тяжелый груз не будет висеть над душой и отнимать спокойствие и равновесие. Можно продуктивнее поработать над легкими задачами.