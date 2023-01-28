Ароматизатор в уборную можно сделать самостоятельно и обойтись без покупных средств

Натуральный продукт всегда лучше синтетического. Взамен бытовой химии с едким запахом можно изготовить свое освежающее средство с естественным приятным ароматом.

В литровую бутылку налить 600 г водки и 300 г воды. Туда же добавить любимое ароматическое масло и листки свежей мяты.

В емкость нужно вставить распылитель и использовать средство по назначению. В уборной будет всегда чисто и свежо. Унитаз тоже можно почистить самодельным средством.

Бутылку объемом в 1 л наполнить на две третьих водой, а на одну треть влить уксус. Для аромата добавить несколько веточек тмина. Он же позаботится и об дезинфекции.

Раствор надо настоять какое-то время, потом разбрызгать под ободком унитаза. Этим же составом обрабатывают сиденье и очищают его тряпочкой.