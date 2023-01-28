NOS: во время протестов в Гааге задержано более 200 человек

NOS сообщает о задержании более 200 человек во время акции протеста в Гааге против субсидий на добычу угля, газа и нефти.

По данным телеканала, в протестах участвовали тысячи людей. Они перекрыли одну из основных автодорог, которая соединяет Гаагу с Амстердамом и Роттердамом.

Правоохранители освободили трассу и сняли протестантов, которые залезли на столбы дорожного освещения.

Ранее сообщалось, что протест против субсидий производителям ископаемого топлива в Гааге организовали экологические активисты.