Арестович: запрет на использование русского языка в Киво-Могилянской академии нарушает Конституцию

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что запрет использования русского языка в Киево-Могилянской академии нарушает конституцию.

По его словам, введение таких ограничений также является нарушением законов Европейского союза.

Арестович подчеркнул, что поддерживает академическую свободу университетов, однако в данном случае нарушается целый ряд украинских и европейских правовых актов.

Ранее сообщалось, что в Киево-Могилянской академии давно не преподают на русском языке, а теперь его запретили использовать даже для общения.