Арестович: запрет на использование русского языка в Киво-Могилянской академии нарушает Конституцию
2023-01-28 22:15
Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что запрет использования русского языка в Киево-Могилянской академии нарушает конституцию.
По его словам, введение таких ограничений также является нарушением законов Европейского союза.
Арестович подчеркнул, что поддерживает академическую свободу университетов, однако в данном случае нарушается целый ряд украинских и европейских правовых актов.
Ранее сообщалось, что в Киево-Могилянской академии давно не преподают на русском языке, а теперь его запретили использовать даже для общения.
Опубликовано: Светлана Репина