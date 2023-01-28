Подполковник армии США Дэвис: Россия создала для Байдена и Зеленского положение цугцванг

По мнению подполковника армии США Дэниела Дэвиса, ситуация, которая сложилась в противостоянии на Украине, поставила Джо Байдена и Владимира Зеленского в положение цугцванг.

В своей статье, опубликованной в 19Fortyfive, он выразил мнение, что в сложившейся ситуации любой шаг способен стать для них катастрофичным, передает РИА Новости.

В частности, он отметил, что, если США продолжит накачивать Украину оружием, то неминуемо это станет причиной ядерного удара. Если же Америка решит оставить Киев без поддержки, то Зеленский окажется в безвыходной ситуации.

Последний вариант развития событий «сделает территорию Украины похожей на лунный пейзаж», считает Дэвис.

Выходом из положения цугцванг подполковник считает мирные переговоры, которые закроют все угрозы возникновения очередного военного конфликта.