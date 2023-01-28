Советы, которые спасут букет тюльпанов от быстрого увядания

Уже через сутки от красивого цветущего букета останутся жалкие остатки, на которые грустно взглянуть. Чтобы этого не случилось, надо взять на заметку несколько советов флористов.

Наслаждаться красотой цветов хочется как можно дольше. Тюльпаны не завянут мгновенно, если принять меры.

Вода для букет должна быть ледяной, глубина жидкости не должна превышать 7 см.

Срез стебля должен быть прямой, нижний лист растения удаляется.

Смена воды делается ежедневно. Каждый раз при этом нужно обновлять срез.

Рядом с букетом не надо хранить спелые фрукты. Цветы не следует оставлять возле приборов, излучающих тепло.

При выполнении всех рекомендаций можно наслаждаться красотой тюльпанов около месяца.