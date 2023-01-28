Полянский обвинил США и в причастности к гибели мирных граждан в Новойадаре

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США причастны к обстрелу больницы в Новоайдаре в ЛНР.

Он отметил, что во время обстрела больницы украинскими военными 14 мирных жителей погибли от американских ракет.

Полянский напомнил, что ранее украинское военное командование говорило о согласовании всех целей ударов РСЗО HIMARS с США.

По его словам, это делает США причастными к убийству 14 мирных граждан в Новоайдарской больнице.