Полянский обвинил США и в причастности к гибели мирных граждан в Новойадаре
2023-01-28 22:25
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США причастны к обстрелу больницы в Новоайдаре в ЛНР.
Он отметил, что во время обстрела больницы украинскими военными 14 мирных жителей погибли от американских ракет.
Полянский напомнил, что ранее украинское военное командование говорило о согласовании всех целей ударов РСЗО HIMARS с США.
По его словам, это делает США причастными к убийству 14 мирных граждан в Новоайдарской больнице.
Опубликовано: Светлана Репина