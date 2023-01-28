The Sun: Великобритания готовится к попаданию танков Challenger к российским военным

Издание The Sun сообщает, что в Минобороны Великобритании разрабатывают план на случай попадания танков Challenger 2 к российским военным.

Опасения британских вооруженных сил связаны с тем, что в подобной ситуации у россиян будет возможность подробно изучить конструкцию и устройство этой военной техники.

Источники издания называют кошмаром ситуацию с попаданием танков Challenger к россиянами.

При этом в Минобороны Великобритании признают, что российские военные будут пытаться захватить танки, чтобы изучить их секретную броню.