The Sun: Великобритания готовится к попаданию танков Challenger к российским военным

2023-01-28 22:30

Издание The Sun сообщает, что в Минобороны Великобритании разрабатывают план на случай попадания танков Challenger 2 к российским военным.

Опасения британских вооруженных сил связаны с тем, что в подобной ситуации у россиян будет возможность подробно изучить конструкцию и устройство этой военной техники.

Источники издания называют кошмаром ситуацию с попаданием танков Challenger к россиянами. 

При этом в Минобороны Великобритании признают, что российские военные будут пытаться захватить танки, чтобы изучить их секретную броню.

Опубликовано: Светлана Репина









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