В Иерусалиме 13-летний подросток открыл стрельбу на улице и тяжело ранил двух человек

Два человека получили ранения после того, как нападавший открыл огонь в районе Силуан в Восточном Иерусалиме, недалеко от Старого города. Стрелок был "нейтрализован". Происшествие квалифицировали как теракт.

Как сообщает The Times of Israel, нападение произошло в субботу утром в восточном Иерусалиме, недалеко от Старого города. Полиция сообщила, что нападавшим был 13-летний мальчик из Силуана.

Пострадавшие — мужчины 23 и 47 лет. По данным СМИ, они сын и отец. Они получили травмы верхней части тела, им оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу. Первый находится в тяжелом состоянии.

Это уже второй случай в этом городе за последние сутки. В пятницу 21 -летний палестинец убил семь человек и ранил еще троих в синагоге в Восточном Иерусалиме.

После двух атак уровень боевой готовности в Израиле был повышен до наивысшего. Было решено разместить в Иерусалиме группу элитного антитеррористического подразделения "Ямам".