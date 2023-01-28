Замораживание крупы помогает защитить ее от паразитов
2023-01-28 22:38
В крупе нередко заводятся насекомые, делая продукт непригодным для употребления. Всю пачку приходится выбрасывать. Этого не случится, если крупы хранить в замороженном виде.
Крупа может быть заражена паразитами еще в магазине или на складе. Но и в этом случае есть способ обезвредить продукт.
Гречку, рис, пшено и прочие крупы надо сначала заморозить, только потом разложить по емкостям для хранения.
Крупу высыпают в герметичный контейнер и помещают в морозильную камеру. Все вредители, какие там есть, сразу погибнут. Так можно увеличить срок хранения продукта до трех месяцев.
Насекомые в холоде точно не заведутся. Размораживать крупу следует при комнатной температуре, после чего можно употреблять ее для готовки. Вкусовые качества остаются прежними.
Опубликовано: Храмова Оксана