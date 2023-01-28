Замораживание крупы помогает защитить ее от паразитов

В крупе нередко заводятся насекомые, делая продукт непригодным для употребления. Всю пачку приходится выбрасывать. Этого не случится, если крупы хранить в замороженном виде.

Крупа может быть заражена паразитами еще в магазине или на складе. Но и в этом случае есть способ обезвредить продукт.

Гречку, рис, пшено и прочие крупы надо сначала заморозить, только потом разложить по емкостям для хранения.

Крупу высыпают в герметичный контейнер и помещают в морозильную камеру. Все вредители, какие там есть, сразу погибнут. Так можно увеличить срок хранения продукта до трех месяцев.

Насекомые в холоде точно не заведутся. Размораживать крупу следует при комнатной температуре, после чего можно употреблять ее для готовки. Вкусовые качества остаются прежними.