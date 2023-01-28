Советский способ отмывания окон и зеркал, при котором не остается разводов

Результат будет отличным, при этом не придется использовать бытовую химию. Метод хорош для использования в жилых домах или офисных помещениях.

В Советском Союзе хозяйки изворачивались, как могли, чтобы добиться дома чистоты. Ведь бытовой химии и в помине не было. Брали все, что было под рукой.

Окна отмывали медицинским спиртом, который отлично справлялся с задачей и не оставлял разводов.

Современные средства для чистки стекло на 90% состоят из спиртов. А это значит, что советский способ придуман не зря. Мыть окна лучше в холодную погоду, тогда результат будет лучше.

Для приятного аромата в жидкость добавляется сок лимона, который и освежает, и оказывает антибактериальное действие.