Единый информационный центр сообщает, что Азербайджан перекрыл поставки газа в Нагорный Карабах из Армении.

Газ поступает в данный регион по трубопроводу, часть которого проходит по территории, контролируемой Азербайджаном.

За последние несколько дней азербайджанская сторона неоднократно перекрывала подачу газа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о том, что блокировка Азербайджаном Лачинского коридора и поставок газа привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.