Азербайджан перекрыл поставки газа в Нагорный Карабах из Армении
2023-01-28 22:58
Единый информационный центр сообщает, что Азербайджан перекрыл поставки газа в Нагорный Карабах из Армении.
Газ поступает в данный регион по трубопроводу, часть которого проходит по территории, контролируемой Азербайджаном.
За последние несколько дней азербайджанская сторона неоднократно перекрывала подачу газа.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о том, что блокировка Азербайджаном Лачинского коридора и поставок газа привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.
Опубликовано: Светлана Репина