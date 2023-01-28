Азербайджан перекрыл поставки газа в Нагорный Карабах из Армении

2023-01-28 22:58

Единый информационный центр сообщает, что Азербайджан перекрыл поставки газа в Нагорный Карабах из Армении.

Газ поступает в данный регион по трубопроводу, часть которого проходит по территории, контролируемой Азербайджаном.

За последние несколько дней азербайджанская сторона неоднократно перекрывала подачу газа. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о том, что блокировка Азербайджаном Лачинского коридора и поставок газа привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.

Опубликовано: Светлана Репина









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