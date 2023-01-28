Роблес: Испания поставит Украине танки Leopard уже этой весной

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид поставит Киеву танки Leopard уже этой весной, чтобы обеспечить боеспособность ВСУ.

В субботу, 28 января 2023 года, испанский телеканал RTVE сообщил о том, что глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид поставит Киеву обещанные танки Leopard уже весной текущего года.

Роблес уточнила, что отправка Испанией танков в Украину станет возможна лишь после оценки их технического состояния и эксплуатационной пригодности.

Помимо прочего, глава испанского оборонного ведомства заявила, что Германия направила Испании письмо с просьбой о сотрудничестве в подготовке экипажей немецких танков Leopard.