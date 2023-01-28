Welt am Sonntag: в Бундестаге требуют отказа главы МИД ФРГ Анналены Бербок от слов о войне Россией

Депутат Бундестага от Христианско-социального союза Александер Добриндт потребовал, чтобы глава МИД Германии Анналена Бербок скорректировала свои слова о войне с Россией.

Он считает ее заявление серьезным заблуждением и подчеркивает, что Европа не воюет против России, а помогает Украине обороняться.

Добриндт также считает, что немецкую экономику нельзя превращать в военную, а в поставках оружия на Украину следует проявлять умеренность.

Депутат призвал не провоцировать смещение театров военных действий и не помогать Украине в ущерб Германии.