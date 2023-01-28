Вирус оспы может быть на 2000 лет старше, чем предполагалось ранее

Эта болезнь долгое время была основной причиной смерти населения Земли: за 20-й век она унесла жизни не менее 300 миллионов человек.

На сегодняшний день оспа является единственным ликвидированным во всем мире заболеванием человечества. Новое исследование итальянских ученых из Миланского университета касательно эволюции этого вируса выявило, что он появился на 2000 лет раньше, чем предполагалось раньше.

Такой вывод позволили сделать генетические следы оспы, обнаруженные не только на скелетах эпохи викингов, но и в более ранний период - на древнеегипетских мумиях. На них были обнаружены подзрительные рубцы.

При их тщательном анализе с помощью математической модели ученым удалось выяснить, что различные штаммы оспы произошли от одного предка, а возник вирус целых 3800 лет назад! То есть он существовал еще в Древнем мире.

Также итальянские исследователи пришли к выводу, что вирусы способны изменяться быстрее в течение короткого периода времени и медленнее на протяжении десятилетий и столетий.