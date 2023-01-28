Убрать слой нагара со сковороды можно тремя безопасными эффективными способами

Использовать надо то, что есть под рукой у каждой хозяйки. Бытовую химию применять совсем не обязательно

Горчица поможет ри свежем нагаре, когда сковорода еще не остыла. Порошок надо рассыпать по поверхности посуды и оставить на 20 минут.

Потом убрать горчицу вместе с нагаром и промыть обычным способом.

Соль тоже неплохо справляется с нагаром. В сковороду наливают воду и добавляют соль - несколько ложек. Все это надо довести до кипения.

Оставить воду на несколько часов и вылить, поверхность слегка потереть губкой.

Чугунную сковороду отмывают содой. Найти большую кастрюлю, наполнить водой, погрузить в нее сковороду. Туда же всыпать соду - на литр по сто граммов.

Поварить сковороду полчаса на медленном огне. Потом оставить на 40 мин в горячей воде. Остывшую посуду помыть от нагара.