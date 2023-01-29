Министр нацбезопасности Израиля Бен Гвир: нужно ввести смертную казнь для террористов и дать израильтянам оружие
2023-01-29 00:01
Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил, что в стране необходимо ввести смертную казнь для террористов.
По его словам, еще одной мерой должно стать упрощение пав на ношение оружием гражданским населением.
Бен Гвир уточнил, что у граждан Израиля должно быть оружие, чтобы они могли защищать себя.
Ранее сообщалось, что за сутки в Иерусалиме произошло два теракта, в которых погибли и были ранены десятки людей.
Опубликовано: Светлана Репина