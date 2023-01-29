Reuters: в Афганистане запретили вузам допускать девушек к вступительным экзаменам
2023-01-29 00:05
Министерство высшего образования Афганистана объявило, что частным университетам страны запрещается допускать девушек к вступительным экзаменам.
В северных провинциях страны с февраля начнутся вступительные испытания в высшие учебные заведения.
Вузы, которые работают на этих территориях, получили письма о запрете допуска девушек к экзаменам.
Университеты, которые не будут соблюдать данное требование, министерство обещает привлечь к ответственности.
Опубликовано: Светлана Репина