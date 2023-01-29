The Times of Israel: премьер Израиля Нетаньяху пообещал «причинить вред» всем причастным к терактам

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна даст быстрый и мощный ответ на теракты.

По его словам, всем, кто несет ответственность за случившееся, Израиль обещает «причинить вред».

Издание The Times of Israel сообщает, что израильские власти готовы наказать также тех, кто помогал в осуществлении терактов.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов к любому развитию событий, но призвал граждан не пытаться вершить правосудие своими руками.