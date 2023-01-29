В Шотландии запретили охоту со стаей собак для убийства диких животных
Законодатели приняли новый законопроект, минимизирующий риск поимки дикого животного собаками.
Новый законопроект правительства Шотландии призван ограничить использование собак на охоте до двух особей. Также он запрещает охоту по следам и вводит специальную схему лицензирования, которая все-таки позволит использовать на охоте больше двух собак, но только в ограниченных обстоятельствах.
С помощью этих мер будут обеспечены дополнительные гарантии для диких животных и возможность контроля за их популяцией. Его принятие было обусловлено тем, что законодатели решили положить конец незаконной охоте на лис в Шотландии, которая продолжалась в течение 20 лет, хотя это было запрещено.
Более 20 лет назад парламент Шотландии внес закон, который должен был предотвратить конную охоту на лис с использованием свор гончих псов, преследующих и убивающих лис в сельской местности.
Но только спустя два десятиелтия этот закон, наконец, может по-настоящему вступить в действие.
Опубликовано: Наталья Павлова