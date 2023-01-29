Депутат Госдумы РФ Гурулев предложил ударить гиперзвуковым оружием по Украине
2023-01-29 00:33
Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев, представляющий партию «Единая Россия», предложил использовать гиперзвуковое оружие на Украине.
Он отметил, что российским военным необходимо применить такие вооружения, чтобы продвинуться к скорой победе.
Гурулев подчеркнул, что гиперзвуковое оружие разрабатывалось как раз для подобных целей.
Ранее сообщалось, что в США создают системы, способные выявлять и нейтрализовывать российские и китайские гиперзвуковые ракеты.
Опубликовано: Светлана Репина