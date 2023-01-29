Депутат Госдумы РФ Гурулев предложил ударить гиперзвуковым оружием по Украине

Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев, представляющий партию «Единая Россия», предложил использовать гиперзвуковое оружие на Украине.

Он отметил, что российским военным необходимо применить такие вооружения, чтобы продвинуться к скорой победе.

Гурулев подчеркнул, что гиперзвуковое оружие разрабатывалось как раз для подобных целей.

Ранее сообщалось, что в США создают системы, способные выявлять и нейтрализовывать российские и китайские гиперзвуковые ракеты.