На Украине анонсировали подорожание электроэнергии, несмотря на отключения

Генеральный директор энергокомпании Yasno украинского холдинга ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что тарифы на электроэнергию могут вырасти.

По его словам, плата за электроэнергию может увеличиться, несмотря на регулярные отключения.

Коваленко пояснил, что речь идет о повышенном и отложенном потреблении электроэнергии поле отключений.

Он также сказал, что несвоевременная и нерегулярная передача показаний счетчиков влияет на повышение цен на электроэнергию.