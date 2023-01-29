Медведев ответил на заявление главы МИД ФРГ Бербок словами про «полезную дуру»
2023-01-29 00:59
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Twitter ответил на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европа воюет с Россией.
Он написал, что министр иностранных дел ФРГ «абсолютная и полезная дура», назвав ее фразу «цепляющей».
Ранее Анналена Бербок заявила, что ФРГ и другие европейские страны ведут войну с Россией.
После этого немецкие политики потребовали от нее корректировки этих слов, а некоторые из них заявили о необходимости отставки Бербок.
Опубликовано: Светлана Репина