Британский полковник Кемп: наступление российских войск создаст Зеленскому сразу две проблемы

Британский отставной полковник Ричард Кемп рассказал, что в случае масштабного наступления российских военных у Зеленского появится две серьезные проблемы.

Первая связана с необходимостью организовать защиту в условиях российской наступательной операции.

Вторая проблема – это передвижения самого президента Украины, причем обе эти вопроса придется решать одновременно.

По мнению Ричарда Кемпа, российским войскам удастся добиться победы на Украине, несмотря на помощь Запада Киеву.