Трамп: при Байдене коррумпированные политики разоряют США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байдене коррумпированные американские политики разоряют страну.

По его словам, сейчас Соединенным Штатам нужен лидер, который бросит вызов таким представителям политического истеблишмента.

Как сообщалось ранее, с 28 января начались предвыборные митинги Дональда Трампа, который собирается участвовать в президентских выборах 2024 года.

В первый же день Трамп провел два таких митинга: в Нью-Гэмпшире и в Южной Каролине.