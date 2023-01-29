Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен из-за сожженного Корана

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что после сожжения Корана в Стокгольме процесс вступления страны в НАТО приостановлен.

При этом он выразил надежду на то, что во время саммита глав МИД стран НАТО будет достигнута договоренность с Турцией.

Билльстрем отметил, что Швеция все еще рассчитывает на вступление в Североатлантический альянс в июле этого года.

Саммит стран НАТО пройдет в литовской столице Вильнюсе 11 и 12 июля.