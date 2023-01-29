В британском Корнуолле перекрыли железнодорожные пути из-за брошенной на них машине

Из-за этого ранним воскресным утром пришлось отменить все следующие по этому маршруту поезда.

Местная полиция не могла найти водителя брошенного на путях автомобиля, поэтому дорожные полицейские Девона и Корнуэлла поделились фотографией забытого авто в Твиттере. Так они надеялись получить хотя бы каую-то информацию о странном происшествии.

В течение суток полицейские ожидали хотя бы минимум сведений о владельце транспортного средства, но так их и не дождались.

Между тем пассажиры страдали из-за того, что движение между населенными пунктами Сент-Эрт и Сент-Айвс, а также от них в другие населенные пункты, было заблокировано.

Прождав до глубокой ночи с вокресенья на понедельник стражи правопорядка решили убрать автомобиль с рельсов, не дожидаясь его хозяина. В понедельник утром движение всех поездов было восстановлено, и пассажиры, наконец, смогли добраться в пункты назначения.