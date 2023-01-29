Ряд продуктов помогают поддерживать нормальное кровяное давление

Они способствуют снижению артериального давления у гипертоников и наделяют организм нужными веществами.

Среди продуктов, нормализующих давление, можно выделить авокадо, абрикосы, грибы, шпинат, апельсины, помидоры, сухофрукты, тунец, картофель.

Чтобы давление не повышалось, в рационе обязательно должны присутствовать такие полезные вещества, как калий и кальций (они содержатся в зерновых, овощах и фруктах) и магний (содержится в молочных продуктах). Положительное действие калия заключается в том, что он нейтрализует негативное влияние на организм натрия.

В свою очередь магний расширяет кровеносные сосуды и способствует укреплению их стенок. Также для укрепления стенок сосудов, кроме минералов, необходимы рутин и витамин С.

Все эти вещества содержатся в описанных выше продуктах.