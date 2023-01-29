Иран сообщил об атаке беспилотников на военный объект

ПВО Ирана отразила атаку беспилотника на военный объект в центре страны, сообщило иранское информационное агентства Irna в воскресенье, 29 января.

Целью атаки в ночь на воскресенье стал военный завод, комплекс мастерских министерства обороны к северу от города Исфахан.

По заявлению агентства, один из беспилотников был уничтожен средствами ПВО, а два других взорвались, нанеся незначительный ущерб крыше здания. Никто не пострадал.

Власти не предоставили никакой дополнительной информации о пострадавшем военном объекте.

