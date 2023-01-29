Иранский военный объект в Исфахане был атакован беспилотниками

Военный объект в Исфахане, третьем по величине городе Ирана, был атакован беспилотником в вечером в субботу 28 января, сообщает агентство IRNA со ссылкой на министерство обороны в Тегеране.

"Один из беспилотников был сбит средствами ПВО, а два других попали в защитные ловушки и взорвались. К счастью, в результате этой неудавшейся атаки никто не погиб, есть лишь незначительные повреждения крыши цеха", - сообщили в министерстве.

Ранее иранские информационные агентства сообщили о громком взрыве и опубликовали видео, на котором видно вспышку света на том, что, как говорят, является заводом по производству боеприпасов.

В июле прошлого года Иранские власти заявили в среду, что диверсионная группа, состоящая из курдских бойцов, работающих на Израиль, была арестована, поскольку они планировали взорвать секретный оборонно-промышленный центр в Исфахане.

У Ирана есть несколько ядерных исследовательских объектов в регионе, в том числе завод по конверсии урана.

За последние несколько лет на военных, ядерных и промышленных объектов Ирана произошло много взрывов и пожаров.