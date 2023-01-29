Израиль начал СВО на территории Ирана: поступают сообщения о бомбовых ударах по большому количеству объектов

По сообщению Al Arabia в ночь на 29 января Израиль приступил к проведению военной операции на территории Ирана.

Согласно различных медиа в Иране раздаются взрывы в различных городах и военных базах.

В городах Ирана звучат сигналы военной тревоги, в воздухе зафиксированы многократные пролеты израильской военной авиации.

Авиация Ирана уже поднялась в воздух для отражения агрессии, хотя официальных заявлений ни Иран, ни Израиль пока не делали.