Бывший член Компартии и генерал НАТО Петер Павел стал новым президентом Чехии

Петр Павел, генерал в отставке и бывший высокопоставленный командующий НАТО, стал президентом Чешской Республики благодаря убедительной победе на выборах над бывшим премьер-министром Андреем Бабишем.

После подсчета 100% бюллетеней Петер Павел в итоге набрал 58,32% голосов, Бабиш - 41,67%.

Официальные данные обнародует во вторник, 31 января Национальная избирательная комиссия. С 1 по 10 февраля ход и результаты обоих туров выборов могут быть обжалованы в Высшем административном суде.

Явка во втором туре составила 70,19%, что несколько больше, чем в первом туре, когда на избирательные участки пришли 68,24%.

Кто такой Петр Павел - новый президент Чехии

Петр Павел — бывший генерал чешской армии и НАТО. Родился в 1961 году. Учился в офицерской школе и на курсах разведки, где был председателем ячейки Коммунистической партии Чехословакии.

Подполковник Павел вместе с группой военных добровольцев способствовал освобождению более 50 французских солдат, которые не могли покинуть базу в Сербской Краине. Он закончил британские военные курсы для старших офицеров в Великобритании.

В 2012-2015 годах был начальником Генерального штаба, а затем начальником Военного комитета НАТО. В 2018 году он закончил службу в Брюсселе и вышел в отставку в звании генерала армии, которое является высшим воинским званием в Чехии.