Немецкие экономисты просчитали значительное снижение темпов роста экономики ФРГ за последние 30 лет, немецкая экономика переживает годы слабого роста.

Немецкий институт экономических исследований (DIW) в Берлине, Кильский институт мировой экономики (IfW), Институт экономических исследований Лейбница (RWI) в Эссене и Институт Ifo в Мюнхене предполагают, что годовые темпы роста будут ниже один процент в среднесрочной перспективе и значительно ниже, чем в среднем за последние тридцать лет.

«Экономический рост в Германии будет значительно слабее в этом десятилетии, чем в экономически успешных 2010-х», — сказал президент DIW Марсель Фратшер: «Ослабление экономического потенциала Германии связано с ее собственными неудачами и не имеет ничего общего с войной на Украине или пандемией коронавируса».

По его словам, потенциальный рост экономики Германии, вероятно, упадет ниже 1,0 процента в этом десятилетии. Это в основном связано с сокращением занятости из-за демографии и нехватки квалифицированных рабочих, сказал Фрацшер.

«Если вялая трансформация приведет к деиндустриализации, потенциал роста может упасть еще больше», — предупредил эксперт.

За последние 20 лет Германия совершила четыре крупные ошибки в экономической политике. Президент DIW раскритиковал «неудавшуюся до сих пор экологическую трансформацию, которая означает, что Германия слишком зависит от ископаемого топлива и очень дорогого импорта энергии и проспала технологический переход к устойчивым и инновационным технологиям» как величайшую неудачу.

Вторая ошибка — чрезмерная бюрократия и корыстные интересы, препятствующие частным инвестициям.

«Третья ошибка — это дефицит государственных инвестиций, из-за которого немецкое государство долгое время жило за счет своего содержания», — подчеркнул эксперт.

Фрацшер упомянул об изношенной системе образования и неадекватной инфраструктуре. По словам Фрацшера, проблема квалифицированных рабочих как четвертой слабости экономики в ближайшие годы обострится и будет представлять реальную угрозу для многих компаний.

Вице-президент IfW Kiel Стефан Кутс говорит: «За последние тридцать лет мы имели среднегодовые темпы роста в 1,4 процента». Среднесрочный прогноз IfW показывает снижение до уровня ниже 0,7 процента к 2027 году.

«Это не конец пути», — сказал Кутс: «Это означает, что то, к чему мы привыкли в последние несколько десятилетий, сократится на треть в течение относительно короткого периода времени. Причиной этого является демографическое развитие».

Старое общество обычно менее способно адаптировать новые технологии. Это может означать еще одну причину снижения производительности.

Кроме того, Кутс ожидает, что переход на экологически нейтральное энергоснабжение обойдется компаниям в крупные суммы денег. Поэтому даже явный пересмотр показателей роста — это «скорее оценка в верхние пределы».

Германия также «сталкивается со значительными конфликтами в сфере дистрибуции, потому что поколение бэби-бумеров уходит на пенсию», сказал Кутс.

В RWI Essen оценка ситуации очень похожа.

«Кризисы последних двух лет ослабили рост экономики Германии, но в ближайшие годы он все равно замедлился бы», — сказал главный экономический директор Торстен Шмидт.

Согласно среднесрочному прогнозу RWI, рост производственного потенциала, вероятно, снизится с 1% в этом году до 0,6% в 2027 году.

«Ожидаемые темпы роста валового внутреннего продукта, вероятно, снизятся соответственно», — сказал Шмидт.

Институт Ifo, базирующийся в Мюнхене, ожидает, что темпы роста производства в Германии составят от половины до трех четвертей процента к концу десятилетия при нормальных обстоятельствах.

«Даже без различных кризисов немецкая экономика столкнулась бы с более медленным или более слабым ростом», — сказал экономический исследователь Ifo Роберт Леманн.

Поскольку все меньше людей заняты в экономике, выход на пенсию пожилых людей больше не может компенсироваться государством.

«Это означает, что дефицит квалифицированных рабочих, который уже наблюдается, в ближайшие годы будет увеличиваться еще более заметно», - сказал эксперт. Леманн считает дорогую энергию дополнительным препятствием.

По словам Леманна, демографические изменения и более слабый рост производства будут способствовать росту инфляции.

«В переходный период, когда бэби-бумеры выходят на пенсию, потребители и их покупательское настроение изначально остаются довольно стабильными. Скорее, может быть и так, что высокие сбережения поколения пенсионеров, живущих тогда, приведут к значительному всплеску потребления», — отметил он.

Однако производственные возможности и экономический рост будут ниже, что приведет к значительному росту цен в среднесрочной перспективе.