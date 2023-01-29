Несколько способов эффективного отстирывания белых носков

Белые носки очень скоро теряют свой первоначальный вид и приобретают неприятный серый или желтоватый оттенок. Но опытные хозяйки знают, что делать.

Даже потемневшим носкам можно вернуть белоснежный вид, если следовать простым рекомендациям.

Хозяйственным мылом намылить носки и отложить их на час или два. После этого серый оттенок должен отстираться.

Более грязные носки следует не только намылить, но и замочить в мыльной жидкости. Для этого в воду добавляется немного измельченного хозяйственного мыла.

Приготовить раствор на основе соли и стирального порошка, компоненты берутся в равных долях. Замочить носки на час, потом постирать руками или в машинке.

Третий способ - замачивание в перекиси водорода. На два литра воды берется две столовых ложки перекиси. Носки оставляют там на 2-3 часа, можно и на ночь, зависит от степени загрязнения.

Потом надо постирать привычным способом.