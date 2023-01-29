Рамзан Кадыров ответил на слова украинца Евгения Карася о ракетных ударах по Грозному
2023-01-29 10:07
Глава Чечни прокомментировал заявление Карася об ударе по столице республики и не смог удержаться от шутки по этому поводу.
«Прочитал тут заявление, что украинские ракеты долетят до Грозного. Я так испугался, даже не знаю, куда себя деть. Уже ищу бункер», — сыронизировал Кадыров.
Кадыров пообещал, что чеченские воины будут и дальше истреблять нацистов на Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Эльза
При съемках Особенностей национальной рыбалки режиссер не знал, как снять дымящуюся сигару Иволгина в воде: как все же удалось это сделать
Колоритная сцена, где генерал Иволгин из Особенностей национальной рыбалки курит сигару, находясь по шею в воде, снималась долго и мучительно.Подробнее...