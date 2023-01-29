Полиция Мемфиса ликвидирует подразделение SCORPION, причастное к смертельному аресту Тайра Николса
Тайр Николс скончался в больнице через три дня после избиения, пятеро причастных к этому полицейских были уволены, обвинены в убийстве и заключены в тюрьму.
Полиция Мемфиса объявила в субботу о расформировании спецподразделения, причастного к избиению, приведшему к гибели в начале января молодого афроамериканца.
В субботу полиция Мемфиса, штат Теннесси, заявила, что «все заинтересованы в окончательном расформировании подразделения SCORPION».
«Сотрудники полиции, в настоящее время прикомандированные к подразделению, дали свое согласие», — говорится в сообщении.
Семья Тайра Николса приветствовала это решение через заявление его адвокатов, посчитав его «достойным и справедливым» для всех жителей Мемфиса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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