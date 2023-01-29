40 человек погибли в Пакистане, после того как автобус упал с моста и сгорел
Власти Пакистана заявили, что по меньшей мере 40 человек погибли, когда в утром в воскресенье, 29 января автобус рухнул с моста на юго-западе страны и загорелся.
Автобус, в котором находилось не менее 48 человек, следовал из Кветты в Карачи. Авария произошла ближе к концу маршрута, в районе Ласбела на юге Белуджистана.
Причиной аварии стало превышение скорости, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в овраг, сообщили местные СМИ позади полиции.
По сообщению пакистанского Geo TV, из горящего автобуса были спасены по меньшей мере четыре человека. Он добавляет, что многие из тел, извлеченных из-под обломков, невозможно идентифицировать, и для установления личности жертв потребуется анализ ДНК.
Из-за плохого качества дорог и опасного стиля вождения в Пакистане часто случаются аварии со смертельным исходом, напоминает агентство AFP. Поскольку автобусы, как правило, переполнены, а элементарные меры предосторожности не соблюдаются, многие люди гибнут даже в авариях с участием одного автомобиля.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях в Пакистане погибло более 28 000 человек.
Опубликовано: Николай Скира
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Эльза
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