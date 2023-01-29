Завод по производству боеприпасов в Иране подвергся атаке дронов

В Минобороны Ирана сообщили, что завод по производству боеприпасов городе Исфахан подвергся атаке дронов.

29 января пресс-служба Министерства обороны Исламской Республики Иран сообщила о том, что в иранском городе Исфахан одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов.

В иранском оборонном ведомстве уточнили, что один из атаковавших завод по производству боеприпасов дронов удалось успешно сбить средствами противовоздушной обороны, однако два других – взорвались.

В результате данного инцидента жертв и пострадавших нет, кровля подвергшегося атаке цеха получила незначительные повреждения. Обстоятельства произошедшего уточняются.