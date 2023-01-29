Шольц: Германия не допустит эскалации между Россией и НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии не допустят эскалации между Россией и странами блока НАТО.

29 января федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём интервью немецкоязычной газете Der Tagesspiegel сообщил, что прямого участия какой-либо страны Североатлантического альянса в специальной военной операции России на Украине нет и не будет.

Шольц утверждает, что политическое руководство Федеративной Республики Германия не допустит эскалации между Российской Федерацией и странами блока НАТО.

Также немецкий канцлер отметил, что данную позицию разделяет и глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая недавно вызвала общественный резонанс своим заявлением о том, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга».