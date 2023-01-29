Неудачно упавший 85-летний Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами
По сообщению "Московского комсомольца", известный ведущий после неудачного падения возле своего дома получил множественные переломы ребер и оказался в реанимации.
Ведущий любимой многими передачи "В мире животных" упал возле своего дома в Москве.
По сообщению его соседа Константина Мирошника стало известно, что Дроздов госпитализирован и находится в реанимации уже неделю.
Константин Мирошник:
"Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер"
Николай Дроздов думал проходить лечение дома, но жена настояла на обращении в больницу.
Константин Мирошник:
"Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные"
В больнице пострадавшего поместили в реанимационное отделение. В данный момент его уже перевели в обычную палату, пускают к нему только жену.
Теперь Николая Дроздова ждет длительный период восстановления.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Эльза
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