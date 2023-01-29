В Гамбург прилетел первый аист, гораздо раньше, чем в прошлом году

Несколько дней назад на юго-востоке Гамбурга приземлился аист, который может стать первым репатриантом в этом году.

Самец был замечен в Гамбурге-Кирхвердере около двух недель назад, сообщил немецкому агентству печати хранитель гамбургских аистов Юрген Пелх.

«В этом году очень рано. В 2022 году было начало февраля. А потом прилетели еще двое или трое», — сказал 76-летний эксперт из Гамбургского природоохранного объединения «Набу».

У хранителя осталась доля сомнения, он предполагает, что аист мог не улететь из Германии вовсе и остался зимовать по каким-то причинам.

«Это мог быть и аист, зазимовавший здесь. Поскольку этот аист не окольцован и не помечен, мы также не знаем, откуда он взялся», - рассказал он.

В прошлом году в этом же гнезде в Гамбурге-Кирхвердере поселилась пара и аист может быть из ее потомства.

В Испании или Африке по-прежнему много аистов. Некоторые из них уже возвращаются. Они пролетают от 300 до 400 километров в день.

У семи аистов из Гамбурга есть радиомаяки. Таким образом, любой желающий может следить в Интернете, где птица находятся в данный момент.

«30 пар успешно инкубировались в прошлом году. Надеюсь, в этом году будет еще лучше», — сказал Пелх. В 2022 году 40 из 50 гнезд аистов в Гамбурге были заняты.