Знаменитый телеведущий Николай Дроздов попал в больницу со множественными переломами

Путешественник возвращался домой из МГУ, и по пути неудачно упал. У него сломаны восемь ребер.

85-летний телеведущий передачи «В мире животных» возвращался с работы в МГУ, и по пути неудачно упал. Его доставили в больницу, где диагностировали множественные переломы ребер, сообщает СтарХит.

Врачи установили перелом восьми ребер. Николай Николаевич не скрывает, что его мучают боли, но держится молодцом.

Как уточняет издание, состояние телеведущего понемногу улучшается. Из отделения интенсивной терапии мужчину уже скоро переведут в отдельную палату. К нему пока пускают лишь дочь.

По словам родных и близки, врачи не стали накладывать гипс, они ждут, когда ребра сами срастутся.

Медики обещают через неделю отпустить домой, однако до полного восстановления еще далеко. По прогнозам докторов, звезде придется потерпеть еще месяца два, прежде чем кости срастутся окончательно.

В последнее время здоровье Николая Дроздова заставляет поволноваться близких и поклонников. Прошлым летом телеведущему стало плохо на съемочной площадке — он потерял сознание. Коллеги вызывали скорую, а прибывшие врачи быстро привели в чувство профессора.